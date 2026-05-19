البوليفارد.. محطة جديدة في مسيرة الملا

يستعد المخرج السعودي محمد الملا للعودة إلى الساحة السينمائية من خلال فيلمه الجديد «البوليفارد» الذي يعرض مطلع عام 2027، في صالات السينما داخل السعودية وخارجها.

ويحظى فيلم البوليفارد بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، الذي يشارك أيضًا ضيف شرف ضمن أحداث العمل، في خطوة تعكس دعمه المستمر للمواهب السعودية وصناعة السينما المحلية.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم السعوديين الشباب، من بينهم فهد بن سالم «أبو سلو»، وأسيل عمران، ولمى الكناني، وخالد عبد العزيز، وعبد المحسن الحربي، وفتون الجار الله، وعبد الله الحسين، وعبد الرحمن الشهري، وخالد صقر، في تجربة كوميدية جديدة داخل بوليفارد وورلد، وسط توقعات بأن يشكل العمل محطة جديدة في مسيرة الملا الفنية.

ويُعد محمد الملا أحد أبرز المخرجين السعوديين الشباب، بعدما قدّم خلال الأعوام الماضية مجموعة من الأعمال التي لفتت الأنظار، سواء على مستوى الأفلام أو الأعمال الوطنية والإنتاجات الخاصة بالمناسبات الكبرى.

وكان آخر أعماله فيلم «راعي الأجرب» الذي تناول قصة الإمام تركي بن عبد الله، الملقب بـ«راعي الأجرب»، ودوره في هزيمة الأعداء وتأسيس الدولة السعودية الثانية، وجاء هذا الفيلم بمشاركة نخبة من الفنانين السعوديين، بينهم خالد صقر، وحمد المزيني، وناصر الربيعان، ومحمد القحطاني، وبسام الدخيل، وفهد القحطاني.

كما قدّم الملا عددًا من الأعمال الوطنية البارزة، من بينها إخراج الفيلم الوثائقي الخاص باليوم الوطني السعودي عبر حساب نادي النصر، بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فربق النصر، إلى جانب إخراجه فيديو وزارة الحرس الوطني بعنوان «عيالنا فداها»، وفيديو وزارة الدفاع «نحمي حماك يا بلادي».

وعلى صعيد أعمال هيئة الترفيه، أخرج الملا عدة مشاريع لاقت تفاعلًا واسعًا، من بينها «اوتلت الرياض ـ رقية وسبيكة» بمشاركة حياة الفهد، وسعاد عبد الله، وبشير غنيم، إضافة إلى أعمال أخرى مثل «أحلام العصر»، و«هبت هبوبها».