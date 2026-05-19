أوسيك وفيرهوفن.. مواجهة ثقيلة عند سفح الأهرامات

شهدت هضبة الجيزة، الثلاثاء، فعالية المواجهة المباشرة «Face Off» لأبطال نزالات «Glory in Giza»، التي تنظمها مجلة The Ring وMatchroom برعاية موسم الرياض، ضمن أسبوع الملاكمة الذي انطلق بالقرب من تمثال «أبو الهول»، تمهيدًا للأمسية العالمية المنتظرة السبت المقبل عند سفح الأهرامات.

ويتصدر الأوكراني أولكسندر أوسيك بطاقة النزالات العالمية بمواجهة الهولندي ريكو فيرهوفن على حزام WBC للوزن الثقيل، في نزال يجمع بين بطل العالم الموحد وصاحب السجل المثالي بـ24 انتصارًا دون خسارة، وخصم هولندي يُعد أحد أبرز نجوم الكيك بوكسينج عالميًا.

كما يشهد النزال الرئيس المشترك مواجهة البريطاني حمزة شيراز والألماني أليم بيجيتش على لقب WBO الشاغر لوزن السوبر متوسط، وسط ترقب كبير لمواجهة تجمع بين ملاكمين لم يعرفا الخسارة في مسيرتهما الاحترافية.

وتضم البطاقة أيضًا نزالًا قويًا في وزن الويلتر بين الأوزبكي شخرام جياسوف والبريطاني جاك كاتيرال على لقب WBA Regular، إضافة إلى مواجهة السيدات بين اليابانية ميزوكي هيروتا والمصرية مي سليمان على حزامي The Ring وWBO لوزن السوبر فلاي.

في الوزن الثقيل، يلتقي الكوبي فرانك سانشيز والأمريكي ريتشارد توريس جونيور، بينما يواجه الأوكراني دانيال لابين الفرنسي بنجامين مينديس تاني في وزن خفيف الثقيل.

ويحضر الملاكم السعودي سلطان المحمد ضمن البطاقة العالمية، إذ يخوض مواجهة أمام الإندونيسي ديدي إمبراكس في وزن 128 رطلًا، ضمن سلسلة النزالات التي تمنح المواهب السعودية حضورًا متواصلًا في الأحداث القتالية الكبرى.

وتتواصل فعاليات أسبوع «Glory in Giza»، الأربعاء، عبر «Media Day» و«Grand Arrival»، قبل أن تتجه أنظار العالم إلى الأهرامات السبت، في أمسية تُعد من أبرز أمسيات الملاكمة العالمية خلال العام الجاري.