«FIFA PASS» يسرع مقابلة تأشيرة أمريكا في جدة

نبّهت السفارة الأمريكية في السعودية حاملي تذاكر كأس العالم، المشتراة عبر منصة «فيفا»، إلى إمكانية حجز مواعيد مقابلة الحصول على تأشيرة دخول أمريكا عن طريق برنامج «FIFA PASS».

ونشرت السفارة، عبر حسابها في «إكس»، الثلاثاء، رابطًا إلكترونيًا يشرح نظام التأشيرات، وآلية التسجيل في «FIFA PASS» والاستفادة منه.

وأشارت إلى تمكين البرنامج حاملي التذاكر من حجز موعد المقابلة في جدة، تمهيدًا للحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة.

وحسب الرابط الذي نشرته السفارة، لا يضمن البرنامج منح التأشيرة، بل يقتصر دوره على تسريع الحصول على موعد المقابلة، فيما تبقى الموافقة النهائية خاضعة للإجراءات والمتطلبات المعتمدة لدى السلطات الأمريكية.

ويشترط البرنامج امتلاك تذكرة رسمية للبطولة صادرة من منصة «فيفا»، إضافة إلى استكمال نموذج طلب التأشيرة الأمريكية والإجراءات المرتبطة به، قبل حجز الموعد المخصص عبر «FIFA PASS».

ويتيح البرنامج لحاملي التذاكر التقديم على فئتي التأشيرة الأمريكية B1 «الأعمال»، وB2 «السياحية».

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منافسات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ثامن مجموعات المونديال برفقة إسبانيا والرأس الأخضر وأوروجواي.

ويلعب مبارياته أمام المنتخبات الثلاثة على أرض أمريكا، ويبدأها بأوروجواي، ثم إسبانيا، وأخيرًا الرأس الأخضر.