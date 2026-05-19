أخضر السهام إلى نهائي الأولمبي المختلط والسيدات

تأهل فريق السعودية للسهام إلى نهائيات القوس الأولمبي، الثلاثاء، وذلك خلال مشاركته في دورة الألعاب الرياضية في نسختها الرابعة التي تستضيفها حاليًا الدوحة العاصمة القطرية.

وتجري منافسات الدور النهائي للقوس الأولمبي للفريق المختلط والسيدات عند الـ 09:00 من صباح الخميس المقبل، بميدان السهام في لوسيل.

وجاء تأهل المختلط لنهائي الفرق 70م، عبر الرامي منصور علوي والرامية حصة السريع اللذين سيواجهان قطر الخميس، فيما تأهل فريق السيدات 70م عبر الرماة شادن المرشود، ولينا النجم، وحصة السريع، حيث سيلاقين الإمارات الخميس المقبل.

وفي منافسات الأربعاء، يحضر فريق السعودية في منافسات الفردي للقوس الأولمبي والقوس المركب، للرجال والسيدات، بداية من الـ 09:00 صباحًا.

من جهة أخرى يبحث فريق السعودية للبادل للسيدات عن فضية مسابقة البادل، عندما يلاقي نظيره القطري عند الـ 10:00 من صباح الأربعاء.

ويدخل الأخضر اللقاء بفوزين وخسارة واحدة، حيث حقق الفوز في اللقاءين الأول والثاني على البحرين وقطر، قبل أن يخسر لقاءه الثالث، الثلاثاء، أمام الكويت 0ـ3.

وفي منافسات الرجال يواجه الأخضر نظيره الكويتي عند الـ 03:00 مساءً، في لقاء يسعى من خلاله للظفر بالميدالية البرونزية للمسابقة.