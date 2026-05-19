فضيحة التجسس تحبط عودة ساوثهامبتون إلى «البريميرليج»

قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم استبعاد فريق ساوثهامبتون من المباراة النهائية المؤهلة إلى الدوري الممتاز أمام هال سيتي، بعد ثبوت تجسسه على ميدلزبره أثناء التدريبات، وقبل مباراتهما في نصف النهائي.

كان من المقرر أن يواجه ساوثهامبتون هال سيتي، السبت، في نهائي التصفيات، بعد أن تغلبوا على ميدلزبره الأسبوع الماضي في نصف النهائي.

وبناء على القرار سيتم خصم أربع نقاط من رصيده الموسم المقبل في دوري الـ«تشامبيونتشيب»، وسيتأهل تبعًا لذلك ميدلزبره إلى نهائي الـ«بلاي أوف» ضد هال سيتي في المباراة المقررة السبت. سيكون لساوثهامبتون الحق في الاستئناف، ومن المتوقع صدور النتيجة النهائية الأربعاء.

وأوضحت الرابطة أن ساوثهامبتون اعترف بانتهاكه اللوائح التي تلزم الأندية بالتصرف بأقصى درجات حسن النية، وتحظر مراقبة جلسات تدريب نادٍ آخر في غضون 72 ساعة من المباراة المقررة بينهما.

وتتعلق المخالفات التي تم الاعتراف بها بمباريات ضد أكسفورد يونايتد ديسمبر 2025، وإبسويتش تاون وميدلزبره في أبريل ومايو 2026.

من جهته، أصدر نادي ميدلزبره بيانًا رحب فيه بالقرار وأكد أنه يرسل رسالة واضحة لمستقبل اللعبة فيما يتعلق بالنزاهة الرياضية والسلوك.

وأضاف: «نركز الآن على مباراتنا ضد هال سيتي في ملعب ويمبلي يوم السبت».

وكان فريقا كوفنتري وأبسويتش تاون تأهلا سلفًا، بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني، فيما تنافست أربعة أندية على المقعد الثالث.