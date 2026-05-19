«Ubisoft» تُخطط على إطلاق «Far Cry 7» و«Assassin's Creed Hexe»

كشفت أحدث التسريبات الصادرة من مصادر متعددة في أوساط صناعة الألعاب الإلكترونية، عن توجه شركة «Ubisoft» لتأجيل وإعادة جدولة أبرز عناوينها القادمة، حيث تخطط الشركة الفرنسية لإطلاق لعبتي «Far Cry 7» و«Assassin's Creed Codename Hexe» خلال عام 2027.

وجاءت هذه الخطوة لمنح فرق التطوير وقتاً إضافياً لضمان خروج العناوين الكبرى بأفضل جودة ممكنة.

وأفادت التقارير المسربة عبر عدد من المصادر البارزة مثل الحساب المعروف «Rogue I Tx»، أن اللعبتين ستتشاركان نفس النافذة الزمنية للإطلاق في 2027، مع احتمالية الكشف الأولي عن «Far Cry 7» في وقت لاحق من العام الجاري.

وتُشير التسريبات الخاصة بـ «Assassin's Creed Hexe»، التي تدور أحداثها في القرن السابع عشر وتتناول حقبة الساحرات، إلى أن اللعبة ستشهد عودة لأسلوب الباركور الكلاسيكي السريع القريب من الأجزاء الأولى للسلسلة، بالإضافة إلى الاعتماد على شخصية بطولة نسائية تُدعى أنكيا.

وتسعى «Ubisoft» من خلال هذه الاستراتيجية الطويلة إلى إنعاش خطوط إنتاجها وإعادة الثقة الجماهيرية لعناوينها التنافسية، بعد سلسلة من التغييرات الإدارية وإعادة هيكلة فرق العمل داخل الاستوديوهات المطورة، وهو ما يرفع من تطلعات ومعدلات الترقب لدى مجتمع اللاعبين في السعودية والعالم لرؤية الهوية الجديدة لهذه السلاسل الأسطورية.