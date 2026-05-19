أمجد القرني يُتوّج «العلا» بلقب «eFootball»

تُوج أمجد القرني، لاعب نادي (Al-Ula Club)، رسمياً بطلاً للعبة «إي فوتبول» (eFootball) لعام 2026، بعد تحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية في ختام منافسات البطولة ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية.

وتعد لعبة «eFootball»، التي تطورها وتنشرها شركة «كونامي» (Konami) اليابانية، واحدة من أشهر ألعاب محاكاة كرة القدم عالمياً والركائز الأساسية في منافسات الرياضات الإلكترونية.

ويمنح هذا التتويج التاريخي لنادي «العلا» خطوة هامة لتعزيز رصيده النقطي في جدول الترتيب العام لبطولة الأندية في السعودية، ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى في الموسم الجاري.