ماريسكا يحمل راية جوارديولا في سيتي

بات الإيطالي إنزو ماريسكا هو الأقرب لخلافه الإسباني بيب جوارديولا في قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل بحسب تقرير إعلامي الثلاثاء.

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الثلاثاء، فإن جوارديولا سيقود فريقه للمرة الأخيرة الأحد المقبل في ختام منافسات الدوري الممتاز على ملعب الاتحاد أمام أستون فيلا بعد عشرة أعوام توج فيها بـ 20 لقبًا في كل البطولات.

وأضاف التقرير بأن مفاوضات سيتي مع ماريسكا «46عامَا» وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يرغب المدرب السابق لتشيلسي في تولي المنصب، ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيينه في الوقت المناسب.

وسبق لماريسكا، الذي فاز بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي مع تشيلسي، بالإضافة إلى تأهله لدوري أبطال أوروبا خلال موسمه الكامل الوحيد، أنه عمل في مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا خلال موسم 2022ـ2023، الذي حقق فيه الفريق الثلاثية التاريخية «الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا»، ولعب دورًا محوريًا في أكاديمية النادي قبل انضمامه للعمل في الطاقم الفني للفريق الأول.

ورحل لاعب خط الوسط السابق لويست بروميتش ألبيون الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، عن مانشستر سيتي عام 2023 لتدريب ليستر سيتي، وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز .

وصرح جوارديولا في وقت سابق: «إنزو ماريسكا، أحد أفضل المدربين في العالم، إنني أعرفه جيدًا، لكن ما أنجزه مع تشيلسي لا يحظى بالتقدير الكافي».

وأضاف «الفوز بكأس العالم للأندية، ودوري المؤتمر، والتأهل لدوري أبطال أوروبا في مسابقة شديدة التنافسية مع فريق شاب، إنجاز استثنائي».