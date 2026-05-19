لاوتارو: بعد الاعتزال لن يتذكرني أحد

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد ومهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، التزامه التام بالنادي على المدى الطويل، كاشفًا عن رغبته في الاعتزال بقميصه.

وارتبط اسم لاوتارو«28 عامًا» بقوة بشأن الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه الآن يؤكد أنه لا يتخيل اللعب في أي مكان آخر، لا سيما بعدما أصبح ركيزة أساسية ولاعبًا مؤثرًا في صفوف الفريق منذ انضمامه إليه قادمًا من راسينج كلوب الأرجنتيني 2018، حيث خاض أكثر من 350 مباراة مع الفريق الملقب بـ«الأفاعي».

ورغم الاستفسارات الإدارية الأخيرة بشأن إمكانية رحيله، أكد الفائز بكأس العالم 2022 مجددًا ارتباطه الوثيق ببطل الدوري الإيطالي.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، نشرت الثلاثاء قال لاوتارو: «لا شك أنني أرغب في الاعتزال في هذا النادي. يصعب علي تخيل نفسي في أي مكان آخر هذه الأيام. لا شيء مضمون في عالم كرة القدم، ولكن إن لم يتم إجباري على الرحيل، فسأبقى هنا».

وأوضح: «لن أبقى في عالم كرة القدم بعد الاعتزال، فالأجواء هنا لا تناسبني. سأختفي ولن يتذكرني أحد».

وينهي هذا الموقف الحاسم للاوتارو «28 عامًا» فعليًا الاهتمام المتجدد لبرشلونة، المتوج حديثًا بلقب الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير إخبارية أن فريق المدرب الألماني هانزي فليك ينظر إلى لاوتارو كبديل مميز للأرجنتيني الآخر خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان برشلونة قريبًا من التعاقد مع لاوتارو في يونيو 2020، مقابل 12 مليون يورو سنويًا للاعب، لكن الصفقة انهارت بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي عانى منها الفريق الكاتالوني في الأعوام الأخيرة.

وقدم لاوتارو أداءً مميزًا مع إنتر الموسم الجاري، الذي شهد تتويج الفريق بالدوري والكأس. وسجل 17 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري.

ولا يزال عقد لاوتارو ساريًا حتى يونيو 2029، وبالتالي سوف تستمد إدارة إنتر ثقة كبيرة من ولائه العلني، بينما تستعد لرفض أي عروض محتملة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الأندية الأوروبية الأخرى.