النصر يستعيد الثلاثي.. وبروزوفيتش انتظار

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم جهود الثلاثي عبد الإله العمري، وعبد الله الخيبري، والفرنسي كينجسلي كومان، قبل المواجهة الحاسمة أمام ضمك، الخميس، بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأكمل العمري والخيبري وكومان كامل الحصة التدريبية التي جرت في مركز «دار النصر» التدريبي، حسب المصادر عينها.

وجاءت عودة الثلاثي إلى التدريبات بعد تعافيهم من إصابات عضلية حرمتهم من المشاركة أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

إلى ذلك، شارك البرازيلي جابرييل أنجيلو في جزء من المران، قبل أن يخضع إلى جلسة علاجية في عيادة النادي رفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش المصاب الذي يعاني بدوره من إصابة.

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها البرتغالي جورجي جيسوس على النواحي البدنية، وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها خلال مواجهة ضمك الخميس على ملعب الأول بارك في الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

ويدخل الفريق النصراوي المتصدر بـ83 نقطة لقاء ضمك بطموح الانتصار من أجل حسم لقب الدوري، وعلى الجانب المقابل، يستهدف الفريق الجنوبي الخروج بنقطة على الأقل لضمان البقاء.