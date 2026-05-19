رسميا.. «Fortnite» تعود إلى متجر «App Store»

أعلنت شركة «Epic Games» رسميًا عن عودة لعبتها الشهيرة «Fortnite» إلى متجر «App Store» على أجهزة آبل (iPhone وiPad) في مختلف أنحاء العالم، واصفة هذه الخطوة بأنها بداية النهاية لما أسمته بـ«ضريبة آبل».

ويأتي هذا الإطلاق العالمي الشامل باستثناء السوق الأسترالية نتيجة تعقيدات قانونية محلية مستمرة هناك.

وجاء قرار إعادة اللعبة إلى المتجر مدفوعًا بالتطورات الأخيرة في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، والتي ستجبر شركة «Apple» على كشف الشفافية المالية وتكاليف رسوم متجرها أمام الحكومات والجهات التنظيمية الدولية.

ووصف «تيم سويني»، الرئيس التنفيذي لشركة «Epic Games»، هذه العودة بأنها جولة حاسمة في المعركة القانونية الطويلة ضد الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا ثقته في أن الملاحقات القضائية ستجبر آبل في النهاية على إتاحة بيئة دفع عادلة ومفتوحة للمطورين والمستهلكين.

وينهي هذا القرار أعوامًا من الغياب الطويل للعبة الباتل رويال الشهيرة عن نظام تشغيل iOS منذ حذفها عام 2020 بسبب نزاع حول نسب الاستقطاع المالي من عمليات الشراء داخل اللعبة، ليعود ملايين اللاعبين في السعودية والعالم مجددًا لخوض منافسات اللعبة بشكل مباشر وعبر المتجر الرسمي لعام 2026.