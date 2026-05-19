الشهري يغادر الاتفاق.. والبدلاء 3

تأكد رحيل المدرب السعودي سعد الشهري عن قيادة الدفة الفنية لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وسيخوض الشهري مباراته الأخيرة مع الاتفاق، الخميس المقبل، عندما يواجه الفريق الشرقي نظيره نيوم ضمن الجولة الختامية من دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الاتفاق استقرت على التعاقد مع جهاز فني جديد، خلفًا للشهري، بعد موسم ونصف الموسم قضاها المدرب السعودي مع الفريق الشرقي.

وأضافت المصادر أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء الحالي، والروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السابق، والبلجيكي دومينيكو تيديسكو، مدرب فنربخشه السابق، يتصدرون خيارات الإدارة الاتفاقية لخلافة الشهري في منصبه.

وبيّنت المصادر أن إدارة الاتفاق تنتظر حسم ملف المدرب الجديد خلال الفترة القادمة، تمهيدًا للإعلان الرسمي قبل انطلاق التحضيرات للموسم المقبل.

وقاد الشهري الاتفاق في 51 مباراة منذ يناير 2025، حقق خلالها الفوز في 23 مواجهة، وتعادل في 11، مقابل 17 خسارة.