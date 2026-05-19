القاضي ومغربل في مباراة الهلال.. الوزير والعفالق يتوجان النصر

كشف لـ«الرياضية» مصدر خاص، عن أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وعبد العزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي، سيحضران في ملعب «الأول بارك»، الخميس، لتتويج فريق النصر الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي في حال حقق الفوز على ضمك ضمن ختام منافسات النسخة الجارية.

وأضاف المصدر ذاته أن بدر القاضي نائب وزير الرياضة، وعمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سيكونان في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الذي يحتضن مواجهة صاحب المركز الثاني الهلال ومضيفه الفيحاء، تحسبًا لتتويج الأزرق العاصمي باللقب، في حال تعثر النصر أمام ضمك، وفوز الهلال.

وكانت «الرياضية» أشارت، الإثنين الماضي، إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين وضعت خطتين لتتويج بطل دوري روشن السعودي في الجولة الأخيرة، إذ ستكون النسخة الرسمية من كأس الدوري في ملعب «الأول بارك»، الذي يحتضن مواجهة النصر وضمك، فيما ستكون هناك نسخة أخرى في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الذي يشهد لقاء الفيحاء والهلال.

وبحسب المصادر ذاتها، تفقدت الرابطة ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن ترتيبات التتويج المحتملة، إلى جانب تجهيزات الألعاب النارية وأضواء الليزر، فيما تفقّد مسؤولو التتويج والبروتوكول ملعب «الأول بارك» ضمن التحضيرات الخاصة بالمواجهة الختامية.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 83 نقطة، فيما يحلّ الهلال ثانيًا بـ81 نقطة قبل الجولة الأخيرة. ويحتاج الأصفر العاصمي إلى الفوز على ضمك دون النظر إلى نتائج المنافسين من أجل حسم اللقب رسميًا، فيما ينتظر الهلال تعثر النصر مع تحقيق الفوز على الفيحاء لخطف الكأس.