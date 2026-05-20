بعد 22 عاما.. بورنموث يطلق أفراح أرسنال بلقب الدوري

توج فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم أخيرًا وبعد انتظار طويل دام 22 عامًا، أخيرًا بلقب الدوري الممتاز، قبل جولة من نهاية الموسم مستفيدًا من تعادل مطارده المباشرة مانشستر سيتي أمام بورنموث 1-1 الثلاثاء لحساب الجولة الـ 37.

وبنتيجة التعادل اتسع الفارق بين الفريقين إلى 4 نقاط، وهو ما لا يمكن لسيتي تجاوزه في مباراته الأخيرة الأحد المقبل أمام أستون فيلا حتى في حالة خسارة أرسنال أمام كريستال بالاس.

يُعد هذا اللقب هو الـ 14 في الدوري لأرسنال، والرابع له في عهد الدوري الممتاز الذي بدأ في 1992، والأول له منذ موسمه التاريخي الذي توج فيه بلا خسارة مع المدرب الفرنسي أرسين فينجر في 2004.

وكان أرسنال قريبًا من الفوز باللقب المواسم الثلاثة الماضية حيث حل وصيفًا خلف مانشستر سيتي مرتين وليفربول، لكن هذه المرة نجح في جعل شمال العاصمة لندن تعيش أفراحًا غابت عنها 22 عامًا.

وكان سيتي قاب قوسين أو أدنى من الخسارة على ملعب «فيتاليتي» قبل أن يفرض نجمه النروجي إرلينج هالاند التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع، بعدما كان أصحاب الأرض تقدموا عن طريق الفرنسي جونيور كروبي «39».