المسحل: «خليجي 27» بروفة كأس آسيا.. ولارجيت لم يعين دونيس

شدَّد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خوض المنتخب الأول بطولة «خليجي 27» التي تستضيفها جدة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بنية المنافسة على تحقيق اللقب، مشيرًا إلى أهميتها في تجهيز «الأخضر» لكأس آسيا 2027.

وفي تصريحات إعلامية على هامش سحب قرعة كأس الخليج، الثلاثاء، في جدة قال المسحل: «أي بطولة نشارك فيها، ندخلها بغرض المنافسة على اللقب، وسنخوض خليجي بأفضل تشكيلة، خاصة أنها تأتي قبل كأس آسيا بفترة وجيزة».

وأشار المسحل إلى تحقيق المنتخبات السنية 11 بطولة خلال فترة وجوده في منصبه، إضافة إلى العودة لكأس العالم للناشئين ودورة الألعاب الأولمبية بعد غيابين طويلين، متمنيًا انعكاس هذا الاستثمار في المواهب الشابة على المنتخب الأول مستقبلًا.

وأكد عدم رضاه عن تصنيف الأخضر عالميًا، رغم التقدم نحو 10 مراكز عن الموقع الذي كان يحتله الصقور وقتما تولى رئاسة الاتحاد.

وكشف عن تلقي الاتحاد عروضًا عدة من الخليج وغيره لتنظيم النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، مرحبًا بلعبه في الكويت.

وأضاف: «نتشرف ونفتخر بلعب السوبر في الكويت، لكنني لا أستطيع الإعلان عن أي تفاصيل حاليًا، ومتى ما تم الاتفاق سنعلن».

ونوّه إلى تفرّد رابطة دوري المحترفين بالإشراف الكامل على تنظيم البطولة، مؤكدًا اتخاذها كافة الترتيبات لتتويج البطل في موقعين مختلفين.

وعن تدخل المغربي ناصر لارجيت، المدير الفني السابق للاتحاد، في قرار اختيار المدرب الجديد للمنتخب رغم ارتباطه بالرحيل عن منصبه أوضح المسحل: «اختيار مدرب المنتخب ليس من صلاحيات لارجيت، هو دوره فقط ترشيح الأسماء، وبعد معسكر صربيا الأخير جلسنا معه وأوصى بالتوقيع مع دونيس الذي اجتمعنا به وبغيره».

وتابع: «لارجيت أشعرنا قبل 6 أو 8 أشهر برغبته عدم تمديد عقده، ومن الطبيعي أن يستمر في ممارسة مهام عمله طالما عقده مستمرًا».