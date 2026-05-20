شوستر: أفضلية فيلا لا تهمني.. والخطوة الأخيرة بأقدامنا

تلقى كريستيان جينتر، قائد فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم، تعليمات واضحة من ابنته قبل سفره إلى إسطنبول بالعودة بلقب الدوري الأوروبي وتسجيل هدف في شباك أستون فيلا الإنجليزي في النهائي الأربعاء، فيما تجاهل المدرب يوليان شوستر الترشيحات المنصبة لصالح منافسه وأكد أن الخطوة الأخيرة ستكون بأقدامهم في الملعب.

وقال جينتر في مؤتمر صحافي الثلاثاء :«لقد صاحت ابنتي خلفي في حديقة المنزل، وهي تقول لي سجل هدفًا».

وأشار اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى أن ابنته تدرك أنه لم يسبق له أن توج بلقب كبير في مسيرته مع كرة القدم. وأضاف: «طالبتني بشكل صريح بالفوز باللقب، وأتمنى أن نتعامل بجدية مع هذه الرغبة»، مشيرًا إلى أن زوجته ستتابع المباراة من مدرجات الملعب.

من جانبه، قال شوستر مدرب الفريق إن عائلته سبقته إلى تركيا قبل أهم مباراة في تاريخ النادي الألماني.

وقال شوستر: «أسرتي مهتمة كثيرًا بكرة القدم في منزلنا، والأسابيع الأخيرة كانت عاطفية وحماسية للغاية».

وتابع :«سأكون سعيدًا بوجودهم في المدرجات، إنها خطوة تعني لي الكثير عندما أشاهد الصور ومقاطع الفيديو، وما يفعلونه على متن الطائرة».

ويتجاهل مدرب فرايبورج ما يتردد بشأن أن أستون فيلا هو المرشح الأقوى والأقرب للفوز بلقب البطولة وقال: «علينا إنجاز الخطوة الأخيرة، الأمر متروك لنا».

وسيتأهل الفائز باللقب لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.