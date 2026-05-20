الشباب يختبر الثاني.. ومفاضلة تحدد بديل كاراسكو

يخضع محمد الثاني، ظهير فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى اختبارات طبية لتحديد إمكانية مشاركته أمام النجمة، الأربعاء في الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وعانى الثاني من آلام عضلية لم يكمل على إثرها مواجهة الاتحاد التي كسبها فريقه 3ـ2 في الجولة الماضية من الدوري، إذ غادر الملعب في الدقيقة الأخيرة وشارك علي مكي بدلًا منه.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن محمد الثاني غادر مع بعثة الفريق التي وصلت إلى بريدة، الثلاثاء، لكن مشاركته في مباراة النجمة مرتبطة بنتائج الاختبارات الطبية التي سيجريها ظهر الأربعاء.

كما ضمت البعثة أيضًا السويسري فينيست سييرو، لاعب الوسط، رغم تعرضه لنزلة معوية.

في غضون ذلك، يفاضل الجزائري نور الدين بن زكري بين أكثر من لاعب أبرزهم هارون كمارا للزج بأحدهم في التشكيلة الأساسية أمام النجمة عوضًا عن البلجيكي يانيك كاراسكو الغائب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ووضع بن زكري اللمسات الأخيرة على خططه الفنية خلال الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي، الثلاثاء، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء علي الأسمري المصاب.

ويخوض الفريق الشبابي مباراته الأخيرة في الموسم الجاري ضد النجمة الهابط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بطموح تحسين مركزه في الدوري، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.