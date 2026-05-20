فرايبورج.. الأحلام وحدها لا تكفي

يأمل فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم أن يحرز أول لقب أوروبي في أول نهائي يخوضه عندما يواجه لقب أستون فيلا الإنجليزي على كأس الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الأربعاء في إسطنبول.

وتُعد المباراة التي ستجرى على ملعب «بشيكتاش بارك» ثاني نهائي كبير في تاريخ نادي الغابة السوداء، بعد خسارته نهائي كأس ألمانيا عام 2022 أمام لايبزيج بركلات الترجيح، وهي بمثابة مكافأة عادلة على تطوره المتدرج والثابت.

وبعد أن كان في وقت من الأوقات ليس حتى أكبر نادٍ في مدينة فرايبورج، يعيش اليوم أنجح فتراته على الإطلاق.

وفي الوقت الذي تعثرت فيه أندية ألمانية عملاقة ذات جماهيرية واسعة مثل هامبورج وشالكه وشتوتجارت، وتعرضت للهبوط في المواسم الأخيرة، نجح فرايبورج في ترسيخ مكانته بوجوده الدائم على الساحة الأوروبية.

ويعود نجاح فرايبورج إلى ارتباطه القوي بالمجتمع المحلي، إضافة إلى ولائه للمدربين، وهي سمة نادرة في كرة القدم الحديثة.

بعد لحظات من الفوز على سبورتينج براجا البرتغالي وبلوغ الدور النهائي، وقف لاعب الوسط المخضرم نيكولاس هوفلر «36 عامًا» والذي سيعتزل صيفًا بعد عقدين مع الفريق، بلا حراك على أرض الملعب، فيما توجه المشجعون نحوه وسط فرحة عارمة.

وقال هوفلر للصحافيين إنه عانى لتصديق ما حققه «فرايبورج الصغير».

وتحدّ القوانين الصارمة في ألمانيا التي تمنح الأعضاء السيطرة على الأندية، من الاستثمارات الخارجية، ما يعني قلة الطرق المختصرة أمام الأندية الطموحة لتحقيق النجاح.

ويُعد فرايبورج النموذج الأمثل للتطور الذاتي المنهجي والتدريجي، القائم على قرارات صائبة وهوية واضحة.

وتولى أهم مدربين في تاريخ فرايبورج، فولكر فينكه وكريستيان شترايش، المسؤولية لأكثر من عقد لكل منهما، واحتفظا بمنصبيهما رغم الهبوط.

أما المدرب الحالي يوليان شوستر، فتسلّم المهمة عام 2024 خلفًا لشترايش، بعد أن لعب للنادي منذ 2008، وجاء الانتقال سلسًا.

وقاد شوستر فرايبورج إلى الاقتراب من التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، فيما بلغ هذا الموسم نصف نهائي كأس ألمانيا، إضافة إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ويضم العمود الفقري للفريق عددًا من اللاعبين الذين خدموا النادي طويلًا، وكثير منهم من خريجي أكاديمية فرايبورج.

ويعد القائد كريستيان جونتر، والمدافع ماتياس جينتر، وهوفلر، والنجم السويسري الصاعد يوهان مانزامبي، من أبرز نتاجات الفئات العمرية للنادي.

وقال جينتر، المولود في فرايبورج والبالغ 32 عامًا، إن القيم الجماعية للفريق أرست الأساس لهذا النجاح.

وأضاف جينتر، المتوج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، خلال يوم إعلامي الخميس: «الأمر يتعلق بالقيم المشتركة التي ميّزت النادي لسنوات طويلة وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم».

وتابع :«شهدنا في الأعوام الماضية تطورًا ثابتًا. ربما لا نملك أكبر النجوم على الورق، لكننا نعمل بشكل مثالي كفريق واحد».

ووصف جينتر مواجهة أستون فيلا بأنها «أكبر مباراة في تاريخ النادي، وسنخوضها بكل ما أوتينا».

ويعد فرايبورج الطرف الأقل ترشيحًا، إذ لا يقتصر الأمر على كون فيلا من بين أفضل فرق الدوري الإجليزي، بل إن مدربه الإسباني أوناي إيمري فاز بلقب المسابقة 4 مرات.

وفي حين ذاق فيلا طعم النجاح الكبير أمام الأندية الألمانية عندما هزم بايرن ميونيخ «1-0» وتوج بكأس أوروبا «دوري الأبطال حاليًا» 1982، سيكون هذه ثاني مواجهة فقط لفرايبورج مع فريق من الدوري الإنجليزي، بعد خسارته أمام وست هام يونايتد 1-5 في مجموع مباراتي دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

وأكد جونتر الذي قضى مسيرته كاملة في فرايبورج، أن بلوغ النهائي وحده لا يكفي. وقال: «لا مجال للخسارة، هذا هو الشعار الذي يجب أن نذهب به إلى هناك. نأمل أن نتمكن من رفع الكأس في النهاية».

وأضاف «تجربة كهذه ستكون مذهلة. لكن يمكنك أن تحلم كما تشاء، غير أن الحلم يجب أن يتحقق أولًا».

وتابع :«لأعوام طويلة، كان الناس يقولون لي: انتقل إلى نادٍ أكبر إذا أردت الفوز بالألقاب أو اللعب في أوروبا. لقد نجحنا معا في دحض ذلك. وهذا ثمرة أعوام من العمل الجاد من كل فرد. اتخذت قرارات صائبة كثيرة على مستوى الإدارة».