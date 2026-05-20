قبل الوداع.. جوراديولا يخسر سباق اللقب السابع

سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم في فخ التعادل أمام بورنموث 1-1 ليهدي أرسنال لقب الدوري الممتاز قبل نهاية الموسم بجولة للدوري الممتاز.

وفشل سيتي في مواصلة ملاحقته لأرسنال حتى الجولة الأخيرة، ليكتفي بالتعادل مع مضيفه بورنموث الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 37 بواسطة الفرنسي إيلي جونيور، قبل أن يدرك النرويجي إيرلينج هالاند التعادل في الوقت ثم تعادل النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لتنتهي آمال مدربه بيب جوارديولا بلقب سابع قبل رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ورفع هذا التعادل رصيد سيتي إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي توج بأول ألقابه منذ 2004. أما بورنموث فقد صعد إلى 56 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ليفربول الخامس، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحملت المباراة مشاهد خاصة من بينها حمل بعض جماهير مانشستر سيتي لافتات خاصة تطالب المدرب بيب جوارديولا بالبقاء مع الفريق للموسم المقبل، بعد الأنباء التي أشارت إلى رحيله عن منصبه بنهاية الموسم.

ونجح سيتي في أخذ زمام المبادرة مع الدقائق الأولى ووصل إلى شباك منافسه لكن الهدف الذي سجله الغاني أنطونيو سيمينيو في الدقيقة 12 قد ألغي بداعي التسلل. ورد بورنموث بإهدار هدف محقق عن طريق لاعبه البرازيلي إيفانيلسون.

واكتسب بورنموث ثقة وجرأة هجومية أكبر، أجبرت السيتي على التراجع في بعض أوقات المباراة، للحد من خطورة انطلاقات لاعبي المنافس.

وبعد سلسلة من التمريرات دون مضايقة حقيقية من دفاع مانشستر سيتي، استطاع إيلي جونيور أن يهز شباك الحارس دوناروما بعدما تابع تمريرة مواطنه الفرنسي أدريان تروفيه، بتسديدة متقنة «37». ووصل جونيور إلى هدفه رقم 13 الموسم الجاري في 32 مباراة.

وافتقد سيتي خطورة مهاجمه هالاند الذي ظل معزولًا عن الفريق، ولم يسدد أي كرة خطيرة في الشوط الأول، أما في الشوط الثاني فقد استشعر فريق جوارديولا الحرج، وبدأ في شن هجمات، ومن إحداها كاد أن يسجل لولا التمريرة الخاطئة من نيكو أورايلي داخل منطقة الجزاء التي لم تصل لأي من زملائه أمام المرمى مباشرة.

كذلك لم تفلح تبديلات جوارديولا في صنع الفارق، بعد مشاركة الفرنسي ريان شرقي، والإنجليزي فيل فودين، والبرازيلي سافينيو، والمصري عمر مرموش، على حساب كل من البرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، والغاني سيمينيو، والبلجيكي جيريمي دوكو.

ثم جاء أخيرًا هدف هالاند ليضمن على الأقل عدم خسارة السيتي، بعد سلسلة من المحاولات داخل منطقة جزاء بورنموث انتهت بتسديدة قوية في الشباك من النرويجي الدولي.

وسيحتفل أرسنال رسميًا الأحد المقبل في مباراته ضد كريستال بالاس بكأس البطولة، بينما يمتلك الفريق اللندني فرصة لتحقيق ثنائية تاريخية إذا ما حصد دوري أبطال أوروبا أيضًا على حساب منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان في نهائي البطولة في 30 مايو الجاري.