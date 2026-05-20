بثنائية.. تشيلسي يقرب توتنام من الهبوط

فشل فريق توتنام الإنجليزي في الهروب من منطقة الخطر بسقوطه 1-2 الثلاثاء أمام مضيفه تشيلسي في مباراة الجولة الـ 37 قبل الأخيرة من الدوري الممتاز.

يدين تشيلسي بهذا الفوز للاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي سجل الهدف الأول بتسديدة قوية من مسافة بعيدة «17» والبرازيلي أندري سانتوس «66». وقلص توتنهام الفارق بهدف وحيد سجله المهاجم البرازيلي ريتشارليسون «73».

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن برايتون السابع المؤهل للدوري الأوروبي.

وأنهى تشيلسي بهذا الفوز سلسلة من 7 مباريات دون انتصار في الدوري، كما حافظ على سجله المميز بهزيمة واحدة فقط على ملعبه أمام توتنام في الدوري منذ 1990.

كما حقق تشيلسي ستة انتصارات متتالية على توتنام، وهي الأفضل منذ 2002، ويواصل أيضًا سلسلة عدم الخسارة في المباراة الأخيرة على ملعبه ببطولة الدوري لمدة 24 موسمًا.

وسيختتم تشيلسي مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة خارج أرضه أمام سندرلاند يوم الأحد. أما توتنام فتجمد عند 38 نقطة في المركز الـ 17، ليبقى في صراع الهبوط حتى الجولة الأخيرة مع ويستام يونايتد الـ 18 برصيد 36 نقطة.

وسيلعب توتنام في الجولة الأخيرة على ملعبه أمام إيفرتون، كما يستضيف ويستهام ليدز يونايتد، في التوقيت نفسه، لحسم الهابط الثالث رفقة بيرنلي وولفرهامبتون.