خيبة أمل

تبددت أحلام سيتي في الفوز بلقب سابع في الدوري مع الإسباني بيب جوارديولا بعد تعادل مؤلم 1-1 أمام مضيفه بورنموث، الثلاثاء مما منح أرسنال اللقب قبل نهاية الموسم بجولة واحدة. كان سيتي بحاجة إلى الفوز للحفاظ على حظوظه في السباق قبل ختام الموسم يوم الأحد، لكنه خسرها بالتعادل. وسيطر الوجوم على لاعبي سيتي ومدربهم عقب المباراة بعد فقدان فرصة التتويج بثلاثية محلية بعد كأسي الرابطة والاتحاد. لكن جوارديولا الذي قدم التهنئة لأرسنال شكر لاعبيه في تصريحات صحافية، وقال: «إنهم قدموا كل ما لديهم طوال الموسم، وقاتلوا في ظروف صعبة للغاية حتى النهاية». (رويترز)