أمام الأهلي.. الخليج يخطط على الفوز الأول

يسعى فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى تحقيق الانتصار، حينما يستضيف نظيره الأهلي، الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة 34 من دوري روشن السعودي.

ولم يسبق للفريق الشرقي أن حقق الانتصار على نظيره الأهلي في دوري المحترفين، إذ تواجه الفريقان 11 مرة، فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في أربع، وسجل هجومه 27 هدفًا، مقابل 10 أهداف سجلها هجوم الخليج.

ويأمل الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج، الذي خلف اليوناني جورجس دونيس، بتحقيق الفوز الثالث له مع الفريق، بعد أن خسر آخر ثلاث مواجهات، وكان آخرها أمام الأخدود الهابط، السبت، في نجران، ضمن الجولة الـ 33.

ويحتل الخليج المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، حصدها من 10 انتصارات والتعادل في سبع، مقابل الخسارة في 16 مباراة.

وعلى الطرف الآخر، يطمح الأهلي إلى تحقيق الانتصار الخامس تواليًا، ومواصلة سلسلة انتصاراته أمام الخليج.

كما يطمح الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، إلى رفع رصيده من الأهداف، وضمان التتويج بلقب الهداف إذا يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 32 هدفًا.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري المحترفين برصيد 78 نقطة، حصدها من الانتصار في 24 مباراة، والتعادل في ست، وخسر ثلاث مباريات فقط.