الشباب يطارد «الأولى» في وداعية النجمة

يحل فريق الشباب الأول لكرة القدم ضيفًا على النجمة، الأربعاء عند الـ 9:00 مساءً، في افتتاح الجولة الختامية من دوري روشن السعودي، التي تنظم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم.

وتعد مواجهة الدور الأول، التي جمعت الطرفين، التاريخية الأولى في دوري المحترفين، ولم يستطع أي فريق تحقيق الفوز بعد انتهاء المباراة بنتيجة سلبية.

ويسعى الشباب إلى تحقيق الفوز، لتحسين مركزه في قائمة الترتيب، في ظل الإحباط الذي يواجه منافسه، الذي هبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، قبل نهاية الدوري بخمس جولات.

ويدخل لاعبو الفريق العاصمي هذه المباراة بنشوة الانتصار الذي حققه على الاتحاد 3ـ2، الأحد الماضي، في مواجهة «مؤجلة» من الجولة الـ 28، بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما مني النجمة بخسارته الـ24 في دوري هذا الموسم أمام الفتح 0ـ2.

وعلى مدار 33 جولة، لم يحقق النجمة إلا انتصارين فقط، فيما سجَّل دفاعه الرقم السلبي الأضعف في الدوري، بعد أن اهتزت شباكه 76 مرة، فيما يعد هجومه ثاني أضعف هجوم بـ 31 هدفًا فقط.

ويتذيل النجمة قائمة دوري روشن بـ 13 نقطة، فيما يملك الشباب 35 نقطة في المرتبة الـ 13.