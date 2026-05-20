النصر والهلال.. صراع جديد في كأس السيدات

يحتضن ملعب المملكة أرينا في الرياض مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات أمام نظيره الهلال في نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، الأربعاء.

وتأهل الهلال إلى النهائي بعد انتصاره على القادسية بنتيجة «2ـ1» في مواجهة الذهاب، قبل أن يكتسحه إيابًا بنتيجة «5ـ1»، فيما عبر النصر نظيره العلا بنتيجة «2ـ1» ذهابًا، قبل أن يحسم مواجهة الإياب برباعية نظيفة.

وتميل الكفة قبل المواجهة إلى الأصفر العاصمي، الذي كسب ستًا على الهلال في تاريخ مبارياتهما في الدوري الممتاز للسيدات منذ انطلاقته موسم 2022ـ2023،

بينما استطاع الهلال كسب مباراتين.

ويسعى النصر إلى تحقيق لقبه الرابع خلال الموسم الجاري، بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الرابعة، وكأس السوبر في نسخته الأولى، إلى جانب بطولة تحدي الشتاء.

يذكر أنَّ هذه النسخة من كأس الاتحاد هي الثالثة من البطولة، إذ سيطر الأهلي على لقب النسختين الماضيتين.