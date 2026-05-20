بسبب اللاعبات.. إيقاف مدرب تشيكي مدى الحياة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف المدرب التشيكي لكرة القدم النسائية بيتر فلاخوفسكي مدى الحياة، بعد ثبوت تصوير لاعباته سرًا.

وذكرت وسائل إعلام تشيكية أن المدرب أدين في مايو 2025 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومنعه من التدريب محليًا لمدة خمسة أعوام بسبب تصوير لاعبات فريق إف.سي سلوفاكو في غرف تبديل الملابس، وكان عمر ‌أصغر لاعبة ‌فيهن 17 عامًا. ووفقًا لقرار الاتهام الذي ‌نقلته ⁠وسائل الإعلام التشيكية، ⁠فإن فلاخوفسكي اعترف بفعلته وأبدى ندمه.

وذكرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي في بيان لها، أنها قررت إيقاف فلاخوفسكي عن «ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة» في أعقاب تحقيقات في مزاعم سوء سلوك محتمل.

وأضاف البيان «قررت لجنة الانضباط أيضًا مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوسيع نطاق الحظر المذكور أعلاه ⁠على المستوى العالمي، وأمر الاتحاد التشيكي لكرة ‌القدم بإلغاء رخصة التدريب الخاصة ببيتر فلاخوفسكي».

وكان فلاخوفسكي قد عمل أيضًا في وقت سابق ‌مدربًا للمنتخب التشيكي للسيدات تحت 19 عامًا.

وقال متحدث باسم ‌نادي إف.سي سلوفاكو :«هذا أمر خطير ومحزن للغاية ظهر إلى العلن في 2023 وكان له تأثير كبير على نادينا، وقبل كل شيء على اللاعبات المتضررات».

وتابع المتحدث قائلًا «منذ اللحظة التي علمنا فيها ‌بهذه المزاعم، تحرك النادي على الفور وأنهى تعاونه مع المدرب السابق، وتعاون مع السلطات المختصة».

وأردف: «طوال ⁠هذه العملية، ⁠اعتبر النادي نفسه طرفًا متضررًا وتعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية والحساسية والاحترام للمتضررات».

ورحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» بقرار الحظر، وكذلك بطلب «يويفا» من «فيفا»، الهيئة الحاكمة للعبة عالميًا، بفرض حظر دولي على فلاخوفسكي.

وأضاف «فيفبرو» في بيان «هذا الحكم يبعث برسالة قوية وضرورية مفادها أن مثل هذه الانتهاكات والتصرفات غير اللائقة لا مكان لها في كرة القدم، وأن حماية اللاعبين واللاعبات يجب أن تظل أولوية على جميع مستويات اللعبة».