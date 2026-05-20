بذكريات روتردام.. أستون فيلا يصطدم بفرايبورج

يستلهم فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم أمجاده السابقة في بطولة أوروبا، في مسعاه لوضع حد لصيامه عن الألقاب منذ 30 عامًا، عندما يواجه فرايبورج الألماني في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، الأربعاء، في إسطنبول.

ويتوجه فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى إسطنبول والتاريخ نصب عينيه، في أول نهائي أوروبي كبير للنادي منذ 44 عامًا.

وكان أستون فيلا خالف التوقعات عندما فاجأ بايرن ميونيخ الألماني في نهائي كأس أوروبا «دوري الأبطال حاليًا» 1982 بهدف وحيد سجله بيتر ويذ في الدقيقة 67.

وسعيًا لتكرار تلك اللحظة الخالدة، قال مهاجم فيلا أولي واتكينز «إنه سيعود لمشاهدة هدف الفوز في مرمى بايرن ميونيخ، استعدادًا لمواجهة فرايبورج الذي يخوض أول نهائي أوروبي في تاريخه على ملعب بشيكتاش».

ولم تكن العقود التي تلت الانتصار الذهبي على بايرن ميونيخ في مدينة روتردام الهولندية دائمًا رحيمة بأستون فيلا.

فقد هبط الفريق مرتين إلى الدرجة الثانية، 1987 و2016، وخسر كل مبارياته الأربع في النهائيات المحلية منذ فوزه على ليدز يونايتد بلقب كأس الرابطة 1996.

لكن فيلا استعاد بريقه بفضل حنكة إيمري، فبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وصعد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي مع تبقي مباراة واحدة الموسم الجاري.

ويحط رجال إيمري الرحال في تركيا بمعنويات عالية بعد حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب الفوز على ليفربول 4ـ2 الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين «قبل الأخيرة».

وفي أول نهائي لهم منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة 2020، سيكون فيلا المرشح الأبرز للفوز أمام فرايبورج، سابع الدوري الألماني.