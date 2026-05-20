بودولسكي يرغب في شراء زابرزي البولندي

أعلن لوكاس بودولسكي، مهاجم المنتخب الألماني الأول لكرة القدم السابق، رغبته في امتلاك نادي جورنيك زابرزي البولندي، الذي يلعب له، بشكل كامل.

ويمتلك بودولسكي «40 عامًا»، الفائز بكأس العالم 2014، أسهمًا في النادي، وقال: «سأشتري الآن ما تبقى من أسهم».

وأوضح بودولسكي، خلال زيارة هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين ـ فيستفاليا، إلى مدينة كاتوفيتشي البولندية، أن أندية بولندا تدار من قبل مجالس المدن، مشيرًا إلى أن مجلس مدينة زابرزي سيقرر خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيبيع أسهمه له.

وأضاف: «في رأيي، تقع على عاتق المدينة مسؤوليات أخرى مثل بناء الملاعب، والقيام بأمور أخرى، وتحسين البنية التحتية، لكن ليس إدارة ناد لكرة القدم. قبل أن ينتقل النادي إلى يد غيري، قلت إنني أفضل أن ينتهي به المطاف في أيد أمينة معي».

أكد بودولسكي أنه لا يعد نفسه مستثمرًا تقليديًا، بل واحدًا من المشجعين ويتحدث بلغتهم ويشاركهم شغفهم.

وولد بودولسكي في بولندا وانتقل إلى ألمانيا في سن مبكرة، حيث انضم إلى زابرزي 2021 في أواخر مسيرته الكروية التي شهدت أيضًا لعبه لأندية مثل كولن، وبايرن ميونخ الألمانيين، وأرسنال الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، وفيسيل كوبي الياباني.

وأسهم بودولسكي في فوز زابرزي بكأس بولندا للمرة الأولى الموسم الجاري، ولم يحدد بعد ما إذا كان سيستمر في اللعب لموسم آخر.

واختتم بودولسكي تصريحاته قائلًا: «لننتظر ونرى، ما زال الأمر قيد التخطيط بالنسبة لي».