الحكم السلطان يحصل على ماجستير إدارة الأعمال

حصل الحكم السعودي عبد الرحمن السلطان على درجة الماجستير في إدارة أعمال كرة القدم «Master in Football Business Management» من معهد العلوم الرياضية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وبدأ السلطان رحلته في مجال التحكيم 2008، واستمر حتى نال الشارة الدولية 2017، بعدما قدم مستويات لافتة جعلته يحصد جائزة أفضل حكم سعودي 2016.

كما يُعد السلطان من الأسماء البارزة في تطوير تقنية التحكيم الحديثة في السعودية، إذ أصبح أول حكم سعودي يعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كحكم فيديو «VAR» عام 2018، في إنجاز يعكس مكانته وخبراته التحكيمية المتراكمة.