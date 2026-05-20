عبد الحميد.. لانس يفعّل بند الشراء بـ3.5 مليون يورو

فعّلت إدارة نادي لانس الفرنسي بند الشراء في عقد سعود عبد الحميد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم المعار من صفوف روما الإيطالي، بحسب ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، من المقرر أن تدفع إدارة لانس لنظيرتها في روما مبلغ 3.5 مليون يورو مقابل انتقال عبد الحميد بعقد يمتد لعامين.

وتتيح بنود العقد أحقية روما في إعادة اللاعب السعودي إلى صفوفه الصيف المقبل في حال رغبته مقابل 4 ملايين يورو.

وبدأ عبد الحميد «26 عامًا» مسيرته في صفوف الاتحاد وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.

وفي صيف 2024 انتقل عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي ولعب معه 8 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

وانتقل سعود صيف الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة وشارك معه في 30 مباراة خلال جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.