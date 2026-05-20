أمام الفيحاء.. سالم يغيب والهلال يطلب حضور الجميع

كشفت لـ«الرياضية» مصادر عن أن الدولي سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيغيب عن لقاء فريقه أمام الفيحاء، الخميس، والمدرج ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي بداعي الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود.

وأوضحت المصادر نفسها أن الدوسري الذي تغيّب عن لقاء فريقه الماضي أمام نيوم وكسبه الهلال بهدفين من دون رد في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري سيرافق الفريق في رحلة المجمعة، وتشير المصادر إلى أن كافة لاعبي الهلال غير المشاركين في المباراة سيحضرون المباراة أمام الفيحاء تحسبًا لتتويج الفريق بلقب الدوري في حال تعثر النصر بأي نتيجة وفوزه على مضيفه الفيحاء.