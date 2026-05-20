مذكرة تجمع «الرياضة» وهيئة التأمين

وقّعت وزارة الرياضة وهيئة التأمين، الأربعاء، مذكرة تفاهم لدعم تطوير منتجات تأمينية متخصصة للقطاع الرياضي، بما يسهم في رفع كفاءة وشمولية قطاع التأمين في السعودية، إضافة إلى تعزيز وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضات المختلفة.

ومثّـل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع، التي جرت بمقر الهيئة في الرياض العاصمة، عبد العزيز المسعد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، فيما مثّـل هيئة التأمين المهندس بسام البدر وكيل الهيئة للإشراف الاحترازي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تحقيق التكامل بين القطاعات الحيوية، وتفعيل دور التأمين كأداة داعمة للأنشطة الرياضية، وتركّز على دراسة الاحتياجات التأمينية المرتبطة بالمنشآت الرياضية والرياضيين، بما في ذلك إصابات الملاعب والمسؤوليات المهنية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة أو تحسين المنتجات القائمة، بما يتناسب مع طبيعة القطاع. وتشمل مجالات التعاون التنسيق لتبادل البيانات والإحصاءات والخبرات ذات العلاقة بالتأمين الرياضي، وفق الضوابط المعتمدة، إضافة إلى دراسة إمكانية إلزامية بعض المنتجات التأمينية في القطاع الرياضي، بما يعزز من مستوى الحماية، ويرفع من كفاءة إدارة المخاطر.

وتتضمن المذكرة بحث فرص التعاون في مجالات الربط التقني بين الجانبين، بما يسهم في تسهيل عمليات التحقق من وثائق التأمين ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الرياضية، إلى جانب العمل على تعزيز استدامة المنتجات التأمينية وزيادة الثقة بها لدى الجهات العاملة في القطاع الرياضي. ويعكس هذا التعاون المثمر بين الطرفين، حرص وزارة الرياضة وهيئة التأمين على تعزيز التكامل بين قطاعي التأمين والرياضة، عبر تطوير منتجات تأمينية متخصصة.