جيسوس: بروزوفيتش لن يلعب.. وانتظروا مفاجأة حيدر

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه لا يخشى من شيء قبل مواجهة ضمك الخميس ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقال خلال مؤتمر صحافي الأربعاء عن المباراة: «لكي نُتوَّج بالدوري نحتاج إلى الفوز، اللقب بين أيدينا، وعمِلنا لمدة 11 شهرًا من أجل هذا اليوم، وآمل الفوز غدًا».

وكشف البرتغالي عن تفضيله «روشن» على دوري أبطال آسيا 2.

وصرّح: «منذ بداية الموسم، لو خُيِّرنا بين بطولة آسيا والدوري سأختار الدوري، كامل تركيزنا عليه، وآمل أن يكون الجميع في جاهزية تامة غدًا». وردًا على سؤالٍ صحافيّ عن مخاوفه، شدَّد: «لا أخشى شيء، أنا أملك سعادة كبيرة، لكني أطلب من الجميع أن يكونوا سعداء، لأن غدًا يوم تتويج، وآمل أن نُتوَّج باللقب».

وأوضح جيسوس، تعليقًا على مدى جاهزية لاعبيه: «استرجعنا كل من شعروا بإرهاق، وهم على أتم الاستعداد، سندخل بقوتنا الكاملة، والشك لدينا حول أنجيلو».

وأمام سؤالٍ صحافيّ عن التشكيل وإمكانية البدء بالحارس نواف العقيدي، أجاب: «بروزوفيتش مصاب غدًا، بينتو سيلعب، لدينا 8 أجانب إذا شارك أنجيلو، وحيدر عبد الكريم سيفاجئ الجميع لاحقًا لأنه يمتلك الإمكانات، سيكون مفاجأة المستقبل».

وعدَّ البرتغالي قيادة النصر فنيًّا المشروع الأكثر إثارةً للتحدي في مسيرته. وفسّر ذلك بالقول: «لأنني أعرف جميع الفرق المتنافسة، خاصةً الخصم الذي كنت معه وكوَّنت فيه فريقًا قويًّا، لكنني آمل أن أحقق اللقب غدًا».

وأكمل: «قبِلتُ التحدي وناقشت كريستيانو رونالدو وقلت له إنني أستطيع مساعدتك للفوز بلقب الدوري السعودي، فاز بألقاب وفزت بألقاب، ولكن التتويج مهم لنا وللجماهير النصراوية غدًا».

وأكد المدرب النصراوي ضرورة احترام ضمك، لافتًا إلى شعور المنافس بالضغط، بسبب صراع البقاء، وحاجته إلى النقاط، وتوقَّع: «ستكون مباراة دفاعية منهم، مثل أغلبية الفرق التي جاءت إلينا، وهم أقوياء في الكرات الثابتة وجاهزون للقاء».