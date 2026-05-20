تغيير ملعب نهائي الصعود يثير العلا

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أنَّ إدارة نادي العلا أبدت استياءها من قرار نقل مواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام الدرعية، السبت، في نهائي ملحق الصعود إلى دوري روشن السعودي من ملعب نادي الشباب إلى الأول بارك.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن استياء إدارة العلا يأتي بسبب اتخاذ القرار قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة دون الرجوع إلى النادي.

كما أبدت إدارة النادي، حسب المصادر عينها، ملاحظاتها على توقيت اللقاء الذي سيلعب في تمام الـ 07:00 مساءً، مؤكدة أنَّ ذلك يعوق البرنامج الإعدادي للفريق ويتطلب الوصول المبكر إلى الملعب مقارنة بالترتيبات السابقة.

وبلغ العلا نهائي ملحق الصعود بعد الفوز على العروبة 2ـ1، بينما تأهل الدرعية عقب تجاوزه الجبلين بثلاثية نظيفة.

وأنهى العلا مشاركته في دوري يلو لأندية الأولى في المركز الرابع، بينما حلَّ الدرعية ثالثًا.

يشار إلى أنَّ فريقي أبها والفيصلي حسما بطاقتي الصعود المباشر إلى دوري روشن بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني على التوالي.