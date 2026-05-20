«يويفا» يخطط على دوري النخبة

يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إلى إعادة هيكلة نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2030، وبطولة أمم أوروبا 2032، سبتمبر المقبل، بهدف إنهاء التفاوت الكبير بين أقوى وأضعف المنتخبات، من خلال نظام مشابه لنظام دوري أبطال أوروبا.

واقترح «يويفا»، الأربعاء، إنشاء دوري النخبة الذي يضم 36 فريقًا مصنفًا، موزعين على ثلاث مجموعات من 12 فريقًا، بنظام مشابه لدوري أبطال أوروبا.

ومن بين النتائج غير المتكافئة التي أثارت القلق أخيرًا، فوز فرنسا على جبل طارق 14ـ0 في مباراة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، وفوز النمسا على سان مارينو بنتيجة 10ـ0 العام الماضي في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتخوض المنتخبات في كل مجموعة ست مباريات ضد ستة فرق مختلفة، وسيتم تصنيفها ضمن جدول دوري يضم 12 فريقًا. وسيتم اختيار الفرق من ثلاث مجموعات تصنيف مختلفة، حيث ستلعب كل مجموعة مباراتين ضد فريقين من كل مجموعة.

ولن تلعب الفرق الـ 36 الأولى ضد الفرق المصنفة من 37 إلى 55 من «يويفا»، التي يمكنها اللعب في دوري منفصل، كما سيكون لديها مسار للتأهل إلى البطولات الكبرى عبر الأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن هذا التعديل المقترح في سبتمبر المقبل، وفقًا لما أعلنه «يويفا» بعد اجتماع اللجنة التنفيذية على هامش نهائي الدوري الأوروبي في إسطنبول.