11 ديسمبر.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية للصالات

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة، المواعيد الرسمية للدورة حيث تقرر تنظيمها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2026، في العاصمة الرياض، بمشاركة 45 دولة.

وتضمنت الدورة اعتماد 18 رياضة على ثلاث فئات مقسمة وهي الرياضات القتالية: الملاكمة، الجوجيتسو، الجودو، الكاراتيه، الفنون القتالية المختلطة، المواي، التايكوندو، والمصارعة.

والرياضات الفردية هي: الشطرنج، ورياضة البلياردو، والإسكواش، ورفع الأثقال، والتيك بول، أما الرياضات الجماعية هي: كرة السلة 3*3، وكرة قدم الصالات، والكابادي، والبادل، وكرة اليد.

ومن المقرر أن تلعب منافسات الدورة في بوليفارد رياض سيتي، فيما ستحتضن جامعة الأميرة نوره قرية الرياضيين والتي تشمل السكن ومركز التدريب.