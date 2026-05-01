بين موقعتي الرياض والمجمعة.. التذاكر نفدت والأسعار متقاربة

تحت أنظار جماهيرهما وبمدرجات ستكون ممتلئة تمامًا، يخوض فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الهلال مباراتيهما الحاسمتين أمام ضمك والفيحاء، وكلاهما يمني النفس في تحقيق نتيجة تصعد به إلى منصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وفي المشهد الختامي للدوري، يحتاج الفريق النصراوي المتصدر بـ83 نقطة إلى الفوز على ضمك دون النظر إلى نتيجة مباراة الهلال والفيحاء لحسم اللقب، كما أنه قد يفوز بالدوري أيضًا حال تعادله وتعثر غريمه التقليدي أمام الفيحاء، أما الهلال صاحب المركز الثاني بـ81 نقطة، فإنه لا خيار أمامه سوى الفوز في الجولة الأخيرة مع خسارة أو تعادل المتصدر حتى يتوج باللقب.

ويخوض النصر مواجهة ضمك وسط دعم جماهيري كبير ينتظر أن يتجاوز 26 ألف متفرج على ملعب الأول بارك، حسبما أظهرته مبيعات التذاكر التي نفدت بالكامل قبل يوم من المباراة.

ويتسع ملعب الأول بارك لـ26.003 متفرجين، فيما تراوحت أسعار التذاكر بين 70 و750 ريالًا خلافًا لأسعار المنصة والغرف الخاصة.

وعلى الجانب الآخر، لن يختلف المشهد بالنسبة للهلال، إذ سيحظى أيضًا بدعم كبير من أنصاره خلال لقاء الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 6343 متفرجًا.

وكما هي حال المواجهة الحاسمة للنصر، فقد نفدت تذاكر لقاء الهلال، ما يعني أن المدرجات ستكون مكتظة بالجماهير.

وتراوحت أسعار التذاكر، التي طرحها نادي الفيحاء، الجمعة الماضي، بين 70 و700 ريال.

في غضون ذلك، أجرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بروفة التتويج باللقب على ملعبي الأول بارك ومدينة المجمعة الرياضية، الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطتين وضعتهما الرابطة لتتويج بطل الدوري في الجولة الأخيرة، حسبما كشفت عنه «الرياضية» نقلًا عن مصادر خاصة في صفحتها الأولى الصادرة، الأربعاء.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن النسخة الرسمية من كأس الدوري ستكون في ملعب الأول بارك، الذي يحتضن مواجهة النصر وضمك، فيما ستكون هناك نسخة أخرى في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الذي يشهد لقاء الفيحاء والهلال.