الزمالك يداوي جراحه بلقب الدوري المصري

توّج فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بانتصاره على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1ـ0، الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة الأخيرة من دور تحديد البطل.

وتصدر الزمالك الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين أمام بيراميدز الذي كسب سموحة 2ـ1 على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وثلاث نقاط عن الأهلي الثالث، الذي انتصر أمام المصري 2ـ0 على ملعب برج العرب في الإسكندرية في التوقيت ذاته.

ويدين أبناء ميت عقبة بالانتصار إلى الفلسطيني عدي الدباغ، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد ثماني دقائق على صافرة البداية وهو الهدف الذي كفل للزمالك البطولة بعدما دخل المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل.

وحسم الزمالك اللقب للمرة الـ15 في تاريخه والأولى منذ عام 2022. واكتسب لقب الدوري أهمية كبيرة بالنسبة إلى الزمالك بعد موسم شاق تعرض فيه لوقف القيد في فترة الانتقالات الشتوية بسبب قضايا تخص مستحقات لاعبين ومدربين سابقين وحاليين بالنادي، فضلًا عن رغبته في مصالحة جماهيره عقب فشله في التتويج بلقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) بخسارته أمام اتحاد الجزائر الجزائري بركلات الترجيح في إياب الدور النهائي، السبت، بعدما تبادل كل منهما الفوز 1ـ0 ذهابًا وإيابًا.

ويعد معتمد جمال، مدرب الفريق، أول مصري يتوج باللقب مع الفريق الأبيض منذ المدرب عصام بهيج موسم 1987ـ1988.