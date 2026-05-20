معسكر نصراوي يشمل 21 لاعبا

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 21 لاعبًا للمبيت في معسكرٍ مساء الأربعاء عشيّة مباراة ضمك الحاسمة، الخميس على ملعب «الأول بارك» في الرياض، في ختام جولات دوري روشن السعودي.

ويستهدف النصر، متصدر جدول الترتيب، الفوز على ضيفِه، لحسم اللقب، وسط ملاحقة الهلال، الثاني بفارق نقطتين، الذي يواجه الفيحاء في التوقيت ذاته.

ووفق مصادر «الرياضية»، استدعى جيسوس البرازيلي للمعسكر، الذي بدأ داخل أحد فنادق العاصمة، البرازيلي بينتو ماتيوس ونواف العقيدي، وعبد الرحمن العتيبي، حراس المرمى، والأظهرة نواف بوشل، وسالم النجدي، وأيمن يحيى، وعواد أمان، وسعد الناصر، والمدافعِين عبد الإله العمري، ونادر الشراري، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وعبد الله الخيبري، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الوسط، والأجنحة عبد الرحمن غريب، والفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، والمهاجمِين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، وعبد الله الحمدان، ومحمد مران.

واختتم النصر، صاحب الـ 83 نقطة، تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية، الأربعاء، داخل مركزه التدريبي الجديد، أعقبها التوجُّه إلى الفندق.

وبسبب الإصابات، يفتقد جيسوس إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، وسلطان الغنام، الظهير الأيمن، في الجولة الأخيرة.

وقبل صافرة البداية بعدّة ساعات، يعقد المدرب اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين، يحدد خلالها التشكيل الأساسي وآخر التعليمات، مع استبعاد لاعب من قائمة المواجهة، التي تشمل 20 اسمًا من كل فريق. واللاعب المُستبعَد سيكون، حسب ترجيح المصادر، العتيبي، الحارس الثالث.