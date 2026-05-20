برعاية موسم الرياض.. أبطال «Glory in Giza» في القاهرة

احتضنت القاهرة العاصمة المصرية، الأربعاء، فعاليتين متتاليتين من أبرز محطات أسبوع النزال لحدث «Glory in Giza»، إذ جمعت أبطال البطاقة بوسائل الإعلام المحلية والدولية، قبل أن تتحول الأجواء مساءً إلى احتفالية الوصول الكبرى «Grand Arrival» التي استقطبت أنظار الحضور.

وتصدّر المشهدَ البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك، صاحب السجل المثالي 24 انتصارًا دون هزيمة وحامل حزام WBC للوزن الثقيل، إلى جانب منافسه الهولندي ريكو فيرهوفن، أسطورة الكيك بوكسينج العالمية، في أجواء منحت الحدث طابعًا استثنائيًا يعكس حجم النزال المرتقب مساء السبت المقبل على سفح الأهرامات.

وتفاعل الأبطال مع ممثلي وسائل الإعلام خلال جلسات «Media Day»، في حضور ملاكمي البطاقة الكاملة، من بينهم البريطاني حمزة شيراز والألماني أليم بيجيتش المتنافسان على لقب WBO الشاغر في وزن السوبر متوسط، والبريطاني جاك كاتيرال في مواجهة الأوزبكي شخرام جياسوف على لقب WBA Regular في وزن الويلتر، فضلًا عن المصرية مي سليمان المرتقب أن تخوض أكبر نزالات مسيرتها أمام البطلة اليابانية ميزوكي هيروتا.

ومثّل حضور الملاكمين العرب لحظة بارزة في الفعاليات، إذ كان للمصريين باسم ممدوح ومحمد مبروك يحيى وعمر هيكل حضور ضمن المشهد العام للبطاقة، إلى جانب الملاكم السعودي سلطان المحمد، الذي يواصل تسجيل حضور الملاكمة السعودية في أحداث دولية كبرى برعاية موسم الرياض.

وتأتي الفعاليات امتدادًا طبيعيًا لانطلاقة أسبوع النزال، وشهدتها هضبة الجيزة الثلاثاء الماضي، عند تمثال أبو الهول، حيث أجرى المنظمون فعالية الـ Face Off الأولى لأبطال البطاقة في واحدة من أكثر الخلفيات البصرية تأثيرًا في تاريخ رياضة الملاكمة.

ويواصل الحدث، الذي تنظمه مجلة The Ring وMatchroom برعاية موسم الرياض، استقطاب اهتمام إعلامي واسع من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر واضح على الثقل الاستثنائي لبطاقة تجمع أربعة ألقاب عالمية على ليلة واحدة أمام أعرق معالم الحضارة الإنسانية.

وتتواصل فعاليات أسبوع النزال الخميس، حيث يترقب جمهور الملاكمة حول العالم انعقاد المؤتمر الصحافي الرسمي لأبطال «Glory in Giza» في تمام الـ 09:00 مساءً، في آخر لقاء إعلامي يجمع المتنافسين وجهًا لوجه أمام الكاميرات قبل أن تتحدث القبضات على سفح الأهرامات ليلة السبت.