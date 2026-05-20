النجمة يغادر بانتصار الشباب

غادر فريق النجمة الأول لكرة القدم دوري روشن السعودي بفوز معنوي على ضيفه الشباب 1-0، خلال المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ34 والأخيرة.

وأحرز البرازيلي لازارو فينيسيوس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وأنهى النجمة متذيل الترتيب ظهوره الأول في دوري روشن بالحصول على 16 نقطة من ثلاثة انتصارات و7 تعادلات مقابل 24 خسارة في 34 مباراة.

وكان النجمة هبط رسميًا إلى دوري يلو قبل خمس جولات من خط النهاية.

في المقابل، تلقى الشباب الخسارة الـ15 خلال الدوري الموسم الجاري، وبذلك يتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الـ13.