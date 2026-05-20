الأهلي يودع الموسم بتكرار رباعية الخليج

كرَّر فريق الأهلي الأول لكرة القدم نتيجة الدَور الأول أمام الخليج وهزمه 4ـ1، مساء الأربعاء في الدمام، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

وافتتح الضيف التسجيل مبكرًا، عبر مدافعه ريان حامد في الدقيقة 7. ورّد الخليج مدركًا التعادل، في الدقيقة 17، بواسطة مهاجمه اليوناني جيورجوس ماسوراس.

واستعاد المهاجم فراس البريكان التقدّم الأهلاوي، مسجِّلًا في الدقيقة 34.

بدوره، أحرز علي السالم، مدافع الخليج، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 50.

واختتم الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيش الرباعية، بهدف في الدقيقة 78.

ووصل بطل دوري أبطال آسيا للنخبة إلى النقطة رقم 81 في آخر جولات الدوري، وبقِيَ في المركز الثالث. في المقابل، تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة، في المركز الـ 11.

وكسِب الأهلي مباراته ضد الفريق ذاته، في 20 يناير الماضي، بنتيجة 4ـ1 ضمن الجولة الـ 17، آخر جولات الدور الأول.

وبين الفريقين، ارتفع عدد المواجهات ضمن دوري المحترفين، إلى 12، أسفرت عن 8 انتصارات أهلاوية و4 تعادلات.