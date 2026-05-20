يايسله: فخور بالأهلي.. والجمهور دعمنا طوال الموسم

نوَّه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بمجهودات لاعبيه على مدى الموسم الجاري، وشكر المشجعين على دعمهم.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد الفوز على الخليج 4ـ1، الأربعاء، ضمن آخر جولات دوري روشن السعودي: «كانت مباراة سيطرنا عليها من البداية، فخورٌ بما قدمه اللاعبون، خاصةً بعد الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة، ممتن للجميع ولكل من تعِب معنا هذا الموسم».

وأشار الألماني إلى خوض لاعبيه أكثر من 50 مباراة منذ أغسطس الماضي، وشكر الجماهير الأهلاوية على وقوفها إلى جانب الفريق طوال الموسم.

واختتم مؤتمره الصحافي بتمنّي التوفيق للمنتخب السعودي الأول في كأس العالم 2026، الذي يبدأ الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وافتتح الأهلي الموسم بحصد لقب كأس السوبر السعودي، وحافظ قبل نهايته على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة. وعلى صعيد الدوري، جمع 81 نقطة، منحته المركز الثالث.

ولحساب الجولة الـ 34، فاز الفريق على الخليج، في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.