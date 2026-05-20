بويت: الخليج ضعيف دفاعيا.. ويحتاج إلى تغيير كبير

انتقد الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، كثرة أخطاء لاعبيه أمام الأهلي، الأربعاء، في آخر جولات دوري روشن السعودي.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي بعد الخسارة 1-4 في الدمام:«أمام الفرق الكبيرة تحديدًا يكون ارتكاب الأخطاء مكلّفًا».

وذكر أن اثنين من أهداف الأهلي جاءا من أخطاءٍ دفاعية لم يرَ مثيلًا لها في مسيرته التدريبية.

وأوضح: «اللاعبون الذين شاركوا قدموا مجهودًا جيدًا وصنعوا فرصًا، لكن دفاعيًا كان الفريق ضعيفًا».

ومع انتهاء الموسم، قال بويت إن تجربته مع الخليج، التي بدأت الشهر الماضي، منحته «تصورًا كافيًا» حسب تعبيره.

ولفت إلى جمع الفريق 37 نقطة في كل موسم منذ صيف 2023. ورأى أن «المشكلة ليست في المدربين، لكن الوضع يحتاج إلى تغيير كبير».

ولعِب «الدانة» سبع مباريات، كُلُّها في الدوري، تحت قيادة بويت، خسِر خمسًا منها، بينها الأربع الأخيرة، وكسِب اثنتين، مما ساعده على ضمان البقاء، مبكرًا، بين فرق المسابقة.

واستعان النادي بالأوروجوياني خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس، الذي تسلَّم مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول.