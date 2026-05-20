حل ثالثا.. الأهلي المصري إلى الكونفدرالية

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره المصري البورسعيدي 2ـ0 خلال مواجهتهما على ملعب برج العرب، لينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويتجه للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكمل «حامل اللقب» المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين مرعي مدافع الفريق ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 38.

وسجل ثنائية الأهلي قائده محمود حسن تريزيجيه (2, 89 ضربة جزاء).

وعلى الرغم من الفوز، خسر الأهلي الأكثر تتويجًا بالدوري «45 مرة» فرصته في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا، بإنهاء الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وبذلك، يتجه الأهلي للمشاركة في كأس الكونفدرالية مباشرة للمرة الأولى منذ عام 2003، علمًا بأنه شارك في نسخ 2009 و2014 و2015 بكأس الكونفدرالية بعد خروجه من دوري الأبطال.

أما المصري البورسعيدي فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الخامس، بعدما تلقى خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الحالي عماد النحاس الذي قاد الفريق لفوزين وتعادلين بعد توليه المسؤولية خلفًا للتونسي نبيل الكوكي.