بهاتريك كلارا.. سيدات النصر ينتزعن جميع الألقاب

توَّج فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات بلقب كأس الاتحاد السعودي، عقب فوزه على الهلال بنتيجة 3ـ2، الأربعاء، على ملعب المملكة أرينا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجلته البرتغالية جيسيكا سيلفا عند الدقيقة 44، قبل أن تعود التنزانية كلارا لوفانجا وتفرض نفسها نجمة للمواجهة بعدما أدركت التعادل للنصر في الدقيقة 86.

وفي الشوط الإضافي الأول، واصلت كلارا تألقها وأضافت الهدف الثاني عند الدقيقة 97، قبل أن تكمل الهاتريك الشخصي بهدف ثالث عند الدقيقة 105، وفي الدقيقة 120+1 سجلت النيجيرية أسيسات أوشوالا هدف تقليص الفارق للأزرق، لتنتهي بعد ذلك المواجهة ويكسبن سيدات النصر اللقب الرابع لهن خلال الموسم الجاري بنتيجة 3ـ2.

وأضاف النصر لقب كأس الاتحاد إلى ألقابه الثلاثة التي حققها خلال الموسم الجاري، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وكأس السوبر السعودي للسيدات، إلى جانب بطولة تحدي الشتاء، ليحصد الفريق أربعة ألقاب في موسم واحد.