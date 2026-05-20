أنجيلو: افتقدنا نصف الفريق.. وإل مايسترو: الفوز مستحق

أرجع الإيطالي أنجيلو، مساعد مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الخسارة أمام النجمة 0ـ1، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي إلى الأخطاء وغياب عدد من اللاعبين المهمين.

وقال أنجيلو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، الأربعاء: «افتقدنا لاعبين مهمين يشكلون نصف الفريق، وارتكبنا أخطاء كثيرة أثرت على النتيجة».

وأضاف مساعد مدرب الفريق الشبابي: «خسرنا المباراة رغم أنها كانت تبدو سهلة على الفريق، وكرة القدم تفرض احترام جميع المنافسين».

واختتم أنجيلو: «إحصائيات الفريق كانت إيجابية، والخسارة جاءت بسبب الأخطاء وعدم التوفيق في إنهاء الهجمات».

من جهته، وصف الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة، الانتصار على الشباب بالمستحق عطفًا على أداء لاعبيه، مؤكدًا أنه سيستمر في عمله مع الفريق في حال رغبت إدارة النادي بذلك.

وأوضح المدرب الإنجليزي: «قدمنا أداء رائعًا منذ البداية، وكنا الطرف الأفضل والفوز مستحق».

وتابع مدرب النجمة: «توليت المهمة في منتصف الموسم، وكان الفريق يمر بظروف صعبة دون أي فوز، والخروج بثلاثة انتصارات أمر إيجابي».