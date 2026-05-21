بعد رباعية الموسم.. العلوني يواصل كتابة التاريخ مع سيدات النصر

فرض عبد العزيز العلوني، مدرب فريق سيدات النصر الأول لكرة القدم، نفسه واحدًا من أبرز الأسماء في كرة القدم النسائية السعودية، بعدما قاد سيدات النصر إلى سلسلة من الإنجازات، كان آخرها التتويج بلقب كأس الاتحاد السعودي للسيدات، الأربعاء، أمام الهلال 3-2 على ملعب المملكة أرينا، ليحصد الفريق رباعية تاريخية خلال موسم 2025-2026.

وبدأ العلوني رحلته من ملاعب كرة قدم الصالات، لاعبًا في المنتخب السعودي وممثلًا لفريق الاتفاق، قبل أن يتجه إلى التدريب، مستفيدًا من شخصيته القيادية وانضباطه العالي، لينتقل سريعًا إلى واحدة من أهم المحطات في مسيرته.

وقاد المدرب الوطني فريق المملكة النسائي في أول نسخة رسمية من الدوري الممتاز للسيدات، ونجح في التتويج باللقب، مسجلًا اسمه كأول مدرب يحقق البطولة، قبل انتقال الفريق إلى مظلة النصر واستمراره في قيادة المشروع الفني.

وواصل العلوني حضوره اللافت بعدما قاد سيدات النصر لتحقيق لقب الدوري أربع مرات متتالية، بداية من نسخة 2021-2022 مع المملكة، ثم ثلاثة ألقاب متتالية مع النصر في مواسم 2022-2023 و2023-2024 و2024-2025، قبل أن يضيف لقب نسخة 2025-2026.

ولم تتوقف إنجازاته عند الدوري، إذ أضاف إلى سجله لقب كأس السوبر السعودي للسيدات، وبطولة تحدي الشتاء، قبل أن يتوج الأربعاء بلقب كأس الاتحاد السعودي للسيدات على حساب الهلال، ليرفع رصيده إلى ثماني بطولات خلال أربعة أعوام، ويقود الفريق لتحقيق أربعة ألقاب في موسم واحد.

وامتدادًا لهذه النجاحات، جددت إدارة النصر عقد المدرب حتى عام 2027، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني، ومواصلة البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية.