أتصور أن اليوم الخميس سيكون يومًا تاريخيًا خلال هذا الموسم للدوري السعودي لأربعة أندية، اثنان لحسم الدوري النصر والهلال، واثنان للبقاء في الدوري ضمك والرياض.

ومن يخسر البطولة ومن يخسر البقاء في الدوري الممتاز سيكون صديقًا لهذا النحس.

ولقد ربط غالبية النقاد والمغردين العرب النحس أو سوء الطالع الذي واكب نادي النصر في لقائه الماضي أمام الهلال في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعد أن سجل حارس مرمى النصر الكرة في مرماه.

وكذلك هزيمة فريق نادي الزمالك في نهائي كأس بطولة الكونفدرالية أمام فريق العاصمة الجزائري بالقارة الإفريقية بضربات الترجيح.

ولكن هناك فريق إنجليزي يعتبر أب النحس وأمه وخاله، الكل يعرفه نادي أرسنال اللندني الذي غاب 22 عامًا عن البطولة، والذي كسر نحسه نادي بورنموث بعد أن ظل متفوقًا على منافسه مان سيتي بعد أن سجل هدفًا وإن جاء بالتعادل في الدقائق الأخيرة مهاجمه هالاند، ولكن بهذا التعادل طار أرسنال بالبطولة بفارق النقاط، وحتى لو هزم في مباراته الأخيرة أمام كريستال بالاس، فهل يلحق زملاء «الدون» بأرسنال ويطردوا هذا النحس؟، أم يكون لضمك كلمة تشبه كلمة بورنموث؟.