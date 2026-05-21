بروزو يغيب

يتجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، للاعتماد على أسلوبه الدفاعي باللعب بثلاثة مدافعين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز، خلال مواجهة الحسم أمام ضيفه ضمك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش تأكد غيابه عن المباراة بعد استبعاده من القائمة المعسكرة للمباراة.

وأضافت المصادر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان سيقودون المثلث الهجومي للفريق العاصمي في المواجهة المرتقبة.

ويحتاج الأصفر العاصمي من أجل التتويج باللقب للفوز على ضمك، في حين يترقب الهلال الذي يواجه الفيحاء في التوقيت نفسه أي تعثر نصراوي حتى يظفر باللقب في حال انتصاره.

ويتربع النصر على الصدارة برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن مطارده الهلال، فيما يحتل ضمك المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة.