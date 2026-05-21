المرة الأولى.. أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي

توّج فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكبير في النهائي على فرايبورج الألماني 3ـ0 الأربعاء في إسطنبول.

وسجل البلجيكي يوري تيليمانز عند الدقيقة 41 والأرجنتيني إميليانو بوينديا «3+45» ومورجان رودجرز 58 الأهداف الثلاثة لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي عزز سجله القياسي في المسابقة بلقبه الخامس، بعدما سبق له أن أحرز أربعة مع مواطنيه إشبيلية وفياريال.

وباستثناء كأس الرابطة المحلية عام 1996، لم يحرز الـ«فيلينز» أي لقب منذ أن تغلبوا على بايرن ميونيخ الألماني 1ـ0 في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1982.

لكن في ظل وجود إيمري، المتمرس بالمسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية من بعد دوري الأبطال، وتحت أنظار مشجعه الأول الأمير وليام، توج فيلا الأربعاء بلقب «يوروبا ليج».

وبذلك، حسم الإنجليز فرصتهم القارية الأولى للفوز بلقب الموسم الجاري، وتبقت لهم فرصتان حين يلتقي كريستال بالاس مع رايو فايكانو الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي «كونفرنس ليج»، ثم أرسنال مع باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب بعدها بأربعة أيام في نهائي دوري الأبطال.